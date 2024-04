Abzock-Parkplatz: Bezirk riegelt Grund jetzt ab

Satte 399 Euro sollen ahnungslose Autofahrer zahlen, wenn sie ein verlassenes Grundstück am Marathonweg in der Leopoldstadt auch nur ein kleines Stück weit befahren. Gut ein Dutzend Kameras zeichnen hier jeden Schritt auf, und ein Anwalt verschickt dann sofort Briefe mit der saftigen Forderung. Bevorzugte Opfer: Eltern, die ihre Kinder zum Turntraining in die benachbarte Sport- und Fun-Halle bringen. Die „Krone“ hat mehrmals berichtet. Das zeigte Wirkung. Das Grundstück gehört der Stadt, die es an den Besitzer des benachbarten Lokals verpachtet hat. Ende Mai läuft der Vertrag aus – Verlängerung ausgeschlossen.