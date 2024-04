Zu viel Filler! Lisa Rinna bereut Beauty-Eingriff

„Zu viel Filler“

„Der Schlüssel bei der Anwendung von Fillern oder Botox ist es, dass man einen jugendlichen Look erhalten sollte“, erklärte diese in ihrem Video. Bei Rinna hätte man aber „zu viel Filler in die Wangen und in die Mitte des Gesichts“ gespritzt, so ihre Expertise. „Es bringt die gesamte Gesichtsausgewogenheit völlig durcheinander.“