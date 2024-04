Auf der Trainerbank: Zeit der Laptops ist vorbei!

Die Generation der Laptoptrainer hat es in der Kärntner Liga schwer. Mit Alexander Stroj (33) in St. Jakob/Ros. – neu ist Thomas Höller (47) – und Markus Uran (34) in Köttmannsdorf – er wurde von Alex Suppantschitsch (52) ersetzt – wurden vorige Woche die bis dato jüngsten Coaches gefeuert.