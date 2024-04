Fensterbohrer nach neun Jahren nun geständig

Juli 2015: In Oberösterreich und Niederösterreich kommt es zu einer Einbruchsserie in Wohnhäusern, nach folgender Masche: Der Täter bohrte in der Nacht Holzfenster auf und stieg ein, während die Bewohner schliefen. Auf diese Weise brach der Serienkriminelle laut Polizei in wenigen Monaten 45 mal ein, in den Bezirken Vöcklabruck, Wels-Land, Linz-Land, Linz und Korneuburg. Im September 2015 endete die Einbruchserie dann schlagartig. Vorerst.