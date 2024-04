Photovoltaik-Monteur stürzte vier Meter von Dach

„Auf dem Poly-Hartholzboden rutschte die Leiter plötzlich weg“, berichtet die Polizei. „Der Mann konnte sich noch kurz am Dachgesims festhalten, stürzte jedoch in weiterer Folge rücklings circa vier Meter tief auf die Terrasse.“ Der Hauseigentümer stand zu diesem Zeitpunkt auch am Dach und versuchte noch, erst die Leiter und dann den Mann an den Händen festzuhalten.