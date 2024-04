Dieser Simulator zeigt Gefahren der Ablenkung

Bei dem „Safety Mobility Day“ geht´s aber nicht nur um die reine Theorie. Die Mädchen und Burschen sollen im Rahmen einer Computer-Simulation und einer VAR-Brille selbst „erfahren“, wie schnell man abgelenkt ist. „Das Gerät ist einzigartig und wurde von einem Unternehmen aus Linz entwickelt“, so Stefan Valentinitsch, Leiter des ÖAMTC Moblitätspark in Villach. Die Kinder nehmen außerdem in einem speziellen Auto Platz und tragen sogenannte Rauschbrillen. Auf Zuruf müssen sie bremsen. „Die Jugendlichen erfahren so wie Abstände einzuschätzen und wie sich ein Rausch auf die Wahrnehmung auswirkt.“