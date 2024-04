Osttirol: Pkw stürzte in die Tiefe – Lenker tot

Zu einem fürchterlichen Unfall kam es am Mittwoch auf einem Forstweg in Schlaiten (Bezirk Lienz) in Tirol! Nachdem ihr Mann nicht wie vereinbart am Vormittag wieder nach Hause gekommen war, meldete die Ehefrau (60) dies der Polizei. Bei einer groß angelegten Suchaktion dann der schreckliche Fund: Der 60-Jährige war mit seinem Pkw auf einem Forstweg abgestürzt und verstorben.