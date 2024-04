Nach Dubai geht es für Teamspieler nach Katar

Unterschrift bei Top-Klub

Was ihn in Katar sportlich erwartet? „Ich war noch nie dort, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Die ganzen Klubs sind auch auf Social Media nicht wirklich vertreten. Die Erwartungen halten sich somit in Grenzen, da ich aber auch in Dubai gute Erfahrungen gemacht habe, wird das sicher passen“, so der zweitbeste Scorer der Serie A. Der sich mit seinen Leistungen in Italien einen Namen gemacht hat und einen Vertrag bei Top-Klub Modena ergattern konnte. „Das ist einer der besten Klubs in Italien, das ist natürlich ein sportlicher Aufstieg für mich!