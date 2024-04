Millionenpleite bei Innviertler Maschinenhändler

Die Inntech Handels- und Produktions GmbH in St. Martin im Innkreis ist insolvent. Am Mittwoch wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Ried eröffnet. Betroffen sind acht Gläubiger, die Passiva belaufen sich auf rund 1,11 Millionen Euro. Aktiva sind laut KSV1870 nicht bekannt, berichtete der Kreditschutzverein am Mittwoch. Dienstnehmer seien nicht betroffen.