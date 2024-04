Pernsteiner jagt Toursieg aus der zweiten Reihe

Der neue Prolog in St. Pölten, die zweite Etappe von Maria Taferl nach Steyr – ein echtes Heimspiel für den Niederösterreicher Pernsteiner. Noch mehr gefallen dem Kletter-Max aus Krumbach die beiden letzten Etappen dieser Tour of Austria: Die Glockner-Etappe am vorletzten Tag führt auf der klassischen Strecke von Norden nach Süden, also von St. Johann nach Kals. Macht 3692 Höhenmeter. Ganz am Schluss kraxelt die Rundfahrt tags darauf noch aufs Kühtai – das allein sind rund 1400 Höhenmeter.