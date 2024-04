„Ein Comeback von Didi Kühbauer wäre die Lösung!“

„Tuchel wäre zu haben“

Auch die Nachfolger-Frage wird heiß diskutiert. Wünsche wie von hartholz233 („Tuchel wäre zu haben. Dann gehts wieder aufwärts.“) werden wohl nicht in Erfüllung gehen. Namen wie Peter Stöger wurden ebenso schon genannt. W. Neu bringt auf der Facebook-Seite des LASK sogar einen Ex-Rieder ins Spiel: „An der Stelle vom LASK würde ich mich sehr um den jetzigen Cercle Brügge-Trainer Miron Muslic bemühen!“ Fraglich ist aber auch, wer sich das noch antun will. Zumal in den letzten vier Jahren fünfmal der Trainer gewechselt wurde. Roland D. schreibt: „Und das Chaos im Verein geht weiter! Ich würde mir wünschen, dass wir einem Trainer mal mindestens zwei Jahre geben und nicht immer die Nerven wegschmeißen. Unter dieser Führung wäre auch der Glasner gefeuert worden!“