Garner-Affleck-Tochter Seraphina heißt nun Fin

„Hallo, mein Name ist Fin Affleck.“ Einige Bekannte, die beim Begräbnis von Jennifer Garners Vater William live per Facebook einschalteten, waren verwirrt. Denn während der Gedächtnisfeier in der Christ Church United Methodist Kirche in Charleston (Bundesstaat West Virginia) stieg ein unbekannter Teenie mit Kurzhaarfrisur auf die Kanzel und nahm Abschied von seinem Opa.