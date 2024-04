Kane: „Der klarste Elfer, den ich je gesehen habe“

Pfeife blieb stumm

Die Münchner waren in der 67. Minute bereits mit 2:1 in Führung gelegen, mit einem weiteren Strafstoß (Kane hatte bereits in der 32. Minute zum 2:1 vom Punkt getroffen) hätten die Gäste den Deckel wohl draufmachen können. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb allerdings stumm, Leandro Trossard traf in der 76. Minute stattdessen noch zum 2:2.