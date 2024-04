Carlos Alcaraz sagt Antreten in Monte-Carlo ab

Der Wimbledon-Gewinner befindet sich in der Weltrangliste derzeit auf Platz drei hinter dem Serben Novak Djokovic und dem Südtiroler Jannik Sinner. Schon im Vorjahr hatte Alcaraz das Turnier nicht bestreiten können. Auf dem Weg zu den French Open in Paris stehen in Madrid (Ende April) sowie in Rom (Anfang Mai) noch weitere Masters-1000-Turniere auf dem Programm. Erst im März hatte sich Alcaraz auf Hartplatz den Masters-1000-Titel in Indian Wells gesichert.