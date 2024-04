Schulkameraden gaben sich vor Gericht die Hand

„Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen“ – so lautete die Anklage gegen einen heute 18-jährigen Schüler. Die Tat liegt schon fast ein Jahr zurück und war im Turnunterricht in der HTL Goethestraße in Linz passiert. Der Bursch hatte damals einem Klassenkameraden während eines Ballspiels mit dem Fuß in den Bauch getreten. Und zwar so heftig, dass die Milz riss und das Organ entfernt werden musste. Zwar kann man ohne Milz leben, aber Betroffene müssen mit Einschränkungen bzw. erhöhten Risiken leben. So bestehe eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man wegen geschwächter körpereigener Abwehr eine schwere Bakterien-Infektion erleidet – etwa eine Blutvergiftung oder eine Hirnhautentzündung. Dazu kommt eine Steigerung des Risikos von Blutgerinnseln und ab dem 40. Lebensjahr eine erhöhte Neigung für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall.