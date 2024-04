Jonathan Majors zu Anti-Gewalt-Training verurteilt

US-Schauspieler Jonathan Majors ist nach seiner Verurteilung wegen eines Angriffs auf seine Ex-Freundin um eine Haftstrafe herumgekommen. Ein Richter in New York verpflichtete den 34-Jährigen stattdessen am Montag dazu, sich einer 52-wöchigen Schulung gegen häusliche Gewalt zu unterziehen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Außerdem muss er eine Therapie machen.