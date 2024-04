Nagelsmann über Bayern: „Es gibt Spieler, die …“

Kein Wunder, nach zwei bitteren Niederlagen in der Liga (gegen Dortmund und Bochum) ist der Frust bei einigen Bayern-Stars groß. Hinzu kommt: Erstmals seit 2012 wird es mit Bayer Leverkusen aller Voraussicht nach einen neuen Meister in der deutschen Bundesliga geben. Für die Bayern bleibt nur noch der Champions-League-Titel, um die Saison noch einigermaßen positiv abzuschließen. Eine Mammutaufgabe! Am (heutigen) Dienstag muss Bayern im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal antreten.