Wer hat an der (Park) Uhr gedreht?

Bregenzer Stadtpolitik kann ganz unterhaltsam sein und erinnert bisweilen an lustige Comicserien aus Kindertagen. Roland Frühstück etwa, der 2019 nicht sicher war, ob er die volle Legislaturperiode als Obmann des Landtagsklubs der ÖVP durchdienen will, erinnert an den rosaroten Panther. „Ich komm wieder, keine Frage“, verspricht der pinke Vierbeiner am Ende jeder Sendung. Und auch Frühstück kehrt wieder. Und dies sogar noch, bevor er die Politikpension angetreten hat.