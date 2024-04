Mit Badesaison-Start: Wasserpolizei sticht in See

Der Countdown läuft: In drei Wochen ist die Badesaison an Kärntens Seen eröffnet. Der Zeitpunkt, an dem auch die Wasserpolizei ihre acht Einsatzfahrzeuge zu Wasser lässt. „Wir haben acht Boote mit 150 bis 250 PS in unserem ,Fuhrpark’. Drei sind am Wörthersee, und jeweils eines am Ossiacher, Millstätter und Klopeiner See stationiert. Hinzu kommen noch zwei Boote auf den Stauseen in Feistritz und in Völkermarkt“, so Peter Wallner, der Chef der Kärntner Wasserpolizei im Gespräch mit der „Krone“.