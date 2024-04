Wie geheim war unser Geheimdienst wirklich?

Der BVT-Spionageskandal wirft Schatten auf Österreichs Inlandsgeheimdienst. Andreas Hanger (ÖVP) beschuldigt Ex-Innenminister Herbert Kickl, die Sicherheit des Landes an Russland verraten zu haben, mit Verbindungen zum mutmaßlichen Doppelagenten Egisto Ott. Diese Enthüllungen stellen die Diskretion und Integrität des BVT in Frage. Wurden Österreichs Geheimnisse tatsächlich so gut bewahrt, wie wir glaubten? Teilen Sie Ihre Meinung zu diesem Thema gerne mit uns in den Kommentaren!