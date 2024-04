Lebensgefährtin (43) mit dem Umbringen bedroht

Es war nur eine Kleinigkeit, doch die Frage, warum es in der Wohnung so unordentlich sei, reichte aus, dass ein 45-Jähriger völlig durchdrehte. Er bedrohte seine Lebensgefährtin mit dem Umbringen, rannte ihr mit einem Dolch und einem Schwert in der Hand nach. Auch von den Polizisten ließ er sich nur unter Widerstand festnehmen.