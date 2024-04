„Habe gelernt, nicht zu viel auf Toto zu hören“

Nach der Machtdemonstration von Triple-Weltmeister Max Verstappen in Japan hat sich Mercedes-Boss Toto Wolff bereits nach dem vierten von 24 Saisonrennen mit dem nächsten Formel-1-Titelgewinn des Niederländers abgefunden. „Niemand wird Max dieses Jahr mehr abfangen. Sein Auto ist spektakulär gut und er fährt spektakulär gut“, sagte der Wiener am Sonntag in Suzuka. Christian Horner will den Aussagen indes noch nicht zu viel Bedeutung schenken ...