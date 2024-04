„Richtig angepisst“, „Skandal“: Wutrede von Goalie

„So viele Dinge passiert, die ein Skandal waren“

„Dann gibt er so einen Elfer, wo die Austria-Wien-Spieler sogar selbst lachen. Alle haben gesagt: Das ist ein Skandal. Also mir fehlen die Worte“, tobte Schierl, der nachlegte: „Gott sei Dank haben wir noch verdient das Unentschieden gemacht. Aber wenn die wieder so einen Elfer geschenkt kriegen, obwohl es einen VAR gibt... Seit wir in der Bundesliga sind, sind schon so viele Dinge passiert, die ein Skandal waren. Das heute war die Draufgabe. Mir fehlen die Worte.“