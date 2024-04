Motorradlenker wurde durch die Luft geschleudert

Ein 81-jähriger Klagenfurter war gegen 13.10 Uhr auf der Loiblpass Straße (B 91) von Klagenfurt kommend in Richtung Ferlach unterwegs. Auf Höhe des Gasthauses in Unterschloßberg bei Maria Rain wollte er nach links auf den Parkplatz des Gasthauses abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem Motorrad in Richtung Klagenfurt unterwegs. Im Zuge des Abbiegevorganges des Pkw-Lenkers kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.