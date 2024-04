Horn-Coach Riederer: „Ist schon richtig bitter!“

Wimhofer gesperrt, Fischerauer (Pferdekuss) und Hoffmann (Bänderriss) verletzt: Horn musste am Freitag in Liga zwei gegen Lafnitz gleich drei Spieler vorgeben – ließ sich dies aber nicht anmerken. Hausjell (48.) und Joppich (55.) stellten die Weichen für die Waldviertler. Ehe Noah Lederer (73.), Sohn von ÖFB-U19-Teamchef Oliver, für die Steirer verkürzte, noch einmal Spannung in die Partie kam.

„Der Sieg geht in Ordnung“

„Wir haben es dann aber gut gelöst, sind in der Defensive gut gestanden und haben kaum etwas zugelassen“, meinte Trainer Philipp Rieder nach dem hart erkämpften 2:1-Erfolg. „Sie hatten mehr vom Spiel. Unterm Strich geht der Sieg aber in Ordnung. Die zwingenderen Momente hatten wir.“