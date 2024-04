FPÖ-Finanzcausa spitzt sich immer weiter zu

Bis zu 1,8 Millionen Euro sollen die Blauen auf Stadt- und Landesebene in der Steiermark veruntreut haben. Die Gelder sollen unter anderem in den privaten Hausbau von Landesparteiobmann Mario Kunasek geflossen sein, auch Ex-Vizebürgermeister und Ex-FPÖ-Graz-Chef Mario Eustacchio soll was abbekommen haben (es geht um 400.000 Euro), genau so wie Armin Sippel, Ex-FPÖ-Klubchef in Graz. Für Anwalt Matthias Cernusca liegt auf der Hand, dass „ein Teil des Kuchens für den Hausbau Kunaseks verwendet wurde“.