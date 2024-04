Wie „virtueller Schnee“ auch Schanigärten bremste

„Outdoor“-Gastro erlebt Boom in Linz

Alleine in Linz sind es knapp 300 Schanigärten, die auf öffentlichem Grund und Boden genehmigt sind. „90 davon haben eine Ganzjahresbewilligung“, heißt es aus dem Magistrat – der Rest darf von März bis Oktober aufsperren. In der Landeshauptstadt gab’s im Jahr 1980 übrigens nur fünf Schanigärten, 1994 waren 112 genehmigt gewesen. „Und in Linz sanken die Gebühren“, heißt es, wohl auch auf Steyr geschielt, wo heuer bekanntlich die Erhöhung der Gebühren für ordentlich Wirbel sorgte und die Verordnung zumindest für alle, die über einen gültigen 3-Jahres-Vertrag verfügen, aufgeschoben wurde.