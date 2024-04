„Austrian-Streit trifft auch Flughafen Schwechat“

Was bedeutet der Streit insgesamt für den Flughafen?

Natürlich hat die AUA einen großen Anteil am Erfolg des Flughafens Schwechat. Und damit auch am Erfolg des Wirtschaftsstandorts Niederösterreich. Aber wie gesagt, Gehaltsverhandlungen sind Teil des Wirtschaftslebens. Zumindest ist das in zivilisierten Ländern der Fall.