Energieversorger übersiedelt um 50 Millionen Euro

Die neue Zentrale eröffne dem rasant wachsenden Unternehmen, das in den vergangenen 20 Jahren den Umsatz vervierfacht und die Anzahl der Mitarbeiter fast verdoppelt hat, völlig neue Perspektiven. „Durch unseren zukünftigen Standort können wir weiterhin den Energiewende-Turbo zünden. Wir kommen so mit unserer Strategie ,grünes Wachstum‘ in großen Schritten voran – und zwar in allen Teilbereichen, sei es Fernwärme-Ausbau, Photovoltaik oder E-Mobilität“, so das Duo.