Rettenbachferner wird zur größten Bühne der Welt

Beste Voraussetzungen sollten beim Gletscherschauspiel Hannibal in Sölden herrschen. „Aber warm anziehen, es wird am Rettenbachferner um die Minus vier Grad haben“, rät Ernst Lorenzi, Initiator dieser weltweit einzigartigen Kulturveranstaltung, zu passender Bekleidung. Die Geschichte ist bekannt – nach einem Prolog, der Hunderte Jahre vor der Geburt des Feldherrn beginnt, steigt Hannibal schließlich selbst in den Ring. Zu sehen ist die Alpenüberquerung des Karthagers mit 60.000 Mann und 37 Elefanten. Ganz so viele Schauspieler sind es zwar nicht, doch die Inszenierung hat es in sich.