Schwere Misshandlung: Freundin mit Kot beschmiert

Selbst für langjährige Gerichtsreporter sind die Aussagen des Opfers kaum zu ertragen. Im Prozess am Donnerstag schildert die 35-jährige Ungarin unter Tränen die gemeinsame Zeit mit dem Angeklagten. „Einmal hat er mich am Schopf gepackt und meinen Kopf auf die Tischplatte geschlagen. Dann packte er mich am Arm und schmiss mich zu Boden. Ein anderes Mal war er derart aggressiv, dass er mir Hundekot ins Gesicht und auf meine Kleider schmierte.“