Fernseher zertrümmert, Mann musste um Leben bangen

Schwester und Mutter beleidigt

Das änderte sich im Herbst 2023 schlagartig. „Wir stritten uns am Telefon heftig und hatten dann keinen Kontakt mehr“, sagte der Angeklagte nun bei der Verhandlung. Der Grund für den Streit blieb unklar. „Irgendwann hat er aber meine Schwester und meine Mutter beleidigt“, erklärte er. Ebenso schleierhaft blieb zudem, ob der 30-Jährige die Tat überhaupt begangen hatte: „Ich war an diesem Tag in der Stadt und dann zu Hause.“