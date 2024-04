Kurt Fischer wird Bürgermeisteramt abgeben

Am frühen Donnerstagnachmittag hat die Lustenauer Volkspartei eine Einladung für eine Pressekonferenz am Freitagvormittag ausgeschickt. Diese trägt den vielsagenden Titel „Personelle Weichenstellungen der Lustenauer Volkspartei für 2025“. Im kommenden Jahr finden bekanntlich in Vorarlberg Gemeindewahlen statt – und offenbar wird Fischer zu diesen nicht mehr antreten. Große Überraschung ist das nicht, seit längerem wird dem 60-Jährigen eine gewisse Amtsmüdigkeit unterstellt, zudem gilt er als jemand, der sich auch ohne politisches Mandat zu beschäftigen weiß.