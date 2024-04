Brutaler Überfall: Festnahme nach sieben Jahren!

Am Dienstag stellte sich nun der 36-Jährige im Beisein seines Rechtsanwaltes der Polizei in Österreich. Kriminalisten des LKA Steiermark nahmen den Tatverdächtigen fest.

Tatverdächtiger geständig

Steirische Raubermittler führten bereits die Einvernahme mit dem 36-Jährigen durch. Dabei zeigte sich der Mann geständig. Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert und befindet sich in Haft. Drei seiner Komplizen, ein 59-jähriger Rumäne und seine Frau (49) sowie ein 30-jähriger rumänischer Staatsbürger, wurden bereits vom Landesgericht für Strafsachen Graz zu Freiheitsstrafen von vier, sechs bzw. zweieinhalb Jahren verurteilt. Dabei war die 49-Jährige als Informantin und „Aufpasserin“ an der Tat beteiligt – sie war bis wenige Wochen vor der Tat als Pflegerin im dortigen Haus beschäftigt. Die damals 89-Jährige ist bereits im Dezember 2021 verstorben.