Rauch Fruchtsäfte steigert Umsatz um zehn Prozent

Der Vorarlberger Fruchtsafthersteller Rauch mit Sitz in Rankweil (Bezirk Feldkirch) hat 2023 mit 1,69 Mrd. Euro einen neuen Umsatz-Höchstwert (2022: 1,54 Mrd.) verzeichnet. Das bedeutete ein Plus von rund zehn Prozent gegenüber dem Jahr davor. Auch bei der weltweiten Mitarbeiterzahl berichtete Rauch am Mittwoch mit 2726 von einem neuen Höchstwert, weitere Mitarbeitende werden gesucht.