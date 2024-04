Schreckliche Wende: Vermisste Danka ist tot

Aus Garten der Eltern verschwunden

Das Mädchen verschwand am 26. März aus dem Garten ihres Elternhauses in Bor. Zunächst schien es so, als würde eine Spur nach Wien führen. So tauchte ein Video auf, in dem zwei Frauen und ein kleines Mädchen zu sehen waren. Es sollte sich um die Vermisste handeln. Am Mittwochabend stellte sich jedoch heraus, dass es sich dabei nicht um Danka handelte.