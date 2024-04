Julia Stiles wurde heimlich zum 3. Mal Mama

Erst im Februar beendete sie die Arbeiten an ihrem Regiedebüt „Wish You Were Here“. Dabei habe sie immer zehn Schritte im Voraus denken müssen, das sei auch im Moment in ihrem Privatleben der Fall: „Man muss ein gutes Zeitmanagement haben. Man muss sensibel für die Bedürfnisse der Leute sein und sie anleiten, aber eben auch Grenzen setzen.“ Das gelte sowohl als Mutter, als eben auch als Regisseurin.