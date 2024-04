Kates Eltern können horrende Schulden nicht zahlen

Prinzessin Kate kämpft gerade tapfer gegen den Krebs. Eine wichtige Stütze in dieser Zeit sind natürlich auch ihre Eltern Carole und Michael Middleton. So war es die 69-Jährige, die am ersten Foto, das nach Kates OP aufgetaucht war, neben ihrer Tochter im Wagen saß. Doch die Middletons haben neben der Sorge über die Erkrankung der Prinzessin von Wales zudem noch jede Menge finanzielle Probleme.