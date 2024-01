Wirtschaft drängt auf eine rasche Freigabe

Politik ist sich einig

„Festgehalten werden muss, dass in erster Linie die italienische Seite tätig werden muss. Wir sind seitens des Landes in der Vergangenheit bereits, wenn man so will, in Vorleistung gegangen“, sagt Andreas Schäfermeier, Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser (SP). Er verweist auf eine Machbarkeitsstudie über mögliche Verkehrslösungen, die das Land Kärnten finanziert hat. Schon damals, im Jahr 2016, wurden die Kosten eines Tunnels mit bis zu 250 Millionen Euro beziffert. „Eine Tunnellösung wäre zweifellos nicht nur die teuerste Variante, sie würde auch zumindest zehn Jahre bis zur tatsächlichen Realisierung in Anspruch nehmen“, so Schäfermeier.