Taylor-Joy: Jawort in Wow-Kleid & mit Gruselkuchen

Zwei Jahre lang hat Anya Taylor-Joy aus ihrer Hochzeit ein großes Geheimnis gemacht. Am zweiten Jahrestag veröffentlichte die Schauspielerin endlich einige Fotos ihres „heimlichen“ Jaworts mit Musiker und Schauspieler Malcom McRea, den sie in ihrem Posting als ihren „besten Freund“ bezeichnet, in New Orleans.