Sollen Steirer ihre Ortschefs direkt wählen?

In sechs Bundesländern wählt die Bevölkerung ihre Bürgermeister direkt. Zuletzt kam es in Salzburg zu einer spannenden Stichwahl. Wäre auch in der Steiermark eine Änderung des Wahlsystems hin zu einer Direktwahl der Ortschefs denkbar? Wir haben bei den steirischen Parteichefs nachgefragt.