Wiener erlebte Taiwan-Beben im 24. Stock

Viele in Gebäuden eingeschlossen

Laut der nationalen Feuerwehr-Behörde waren in der Stadt Hualien noch 77 Menschen in Gebäuden eingeschlossen. Viele Häuser stürzten komplett ein, gerieten in eine bedrohliche Schieflage oder wurden zerstört. Die taiwanesische Wetterbehörde registrierte eine Stärke von 7,2 in wenigen Kilometern Tiefe. Die US-Erdbebenwarte und die Geosphere Austria verzeichneten 7,4. Mehrere Nachbeben folgten.