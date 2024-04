Mehr Arbeitslose, weniger offene Stellen im März

Keine erfreuliche Entwicklung brachte der abgelaufene März beim Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent gestiegen (Österreich: +12,3 Prozent). In absoluten Zahlen sind es 8221 Personen, die derzeit keinen Job haben. Weitere 1743 befinden sich in Schulungen, das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent. Besonders in den Branchen Bau und Handel ging die Arbeitslosigkeit nach oben.