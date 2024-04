Blaulicht-Großaufgebot auf den Golmer Pisten

Slalom-Comeback für Feurstein

„Es ist jedes Mal eine lässige Sache, die Polizeisportlerinnen aus den anderen Sparten zu treffen“, freut sich Patrick Feurstein auf die Wettkämpfe. Besonderes Highlight: Der 27-jährige Mellauer, wird nicht nur heute (10) in seiner Spezialdisziplin Riesentorlauf am Start sein, sondern auch am Donnerstag den Slalom bestreiten. „Den letzten Slalom bin ich vor zwei Jahren bei den Staatsmeisterschaften in Schruns gefahren“, erinnert sich Feurstein. „Damals kam ich aber nur zehn Tore weit.“