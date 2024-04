„Unzufriedene haben Schnauze voll“

Es gehe bei der Bierpartei vor allem darum, bei der Wahl Unzufriedene einzusammeln: „Das machen aber auch die Kommunisten. Da geht’s immer um Leute, die von den Etablierten die Schnauze voll haben. Das kann man in allen Umfragen ablesen. Und wenden sich dann teilweise auch Spaßprojekten zu, wie der Bierpartei oder den Kommunisten. Ich habe mir das KPÖ-Programm angesehen: Ich meine, da steht drinnen Enteignung von privaten Immobilienunternehmen. Ich meine, da steht Enteignung! Sorry, wie soll denn das gehen? Die leben nur von ihren sympathischen Burschen an der Spitze.“