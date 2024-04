Nordkorea testet Rakete: „Provokation“ für Süden

Die Rakete sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) in der Region um die Hauptstadt Pjöngjang abgeschossen und dann ostwärts etwa 600 Kilometer weit in Richtung offenes Meer geflogen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Die Rakete ging den Angaben zufolge zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan ins Meer nieder. Weitere Daten zum Raketentest würden in Zusammenarbeit mit den USA und Japan ausgewertet, hieß es. Südkoreas Militär ging jedoch vom Test einer Mittelstreckenrakete aus. Deren Aktionsradius liegt unterhalb desjenigen von Interkontinentalraketen (ICBM) von mindestens 5500 Kilometern.