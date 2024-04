Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die freundliche drei Monate junge Mischlingshündin Briana benötigt bei Menschen eine Kennenlernphase, um ihre Unsicherheit zu überwinden und Vertrauen aufzubauen. Briana hat in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt, kennt auch Brustgeschirr und Leine noch nicht. Für die sensible Hündin suchen wir ein liebevolles Zuhause mit Garten am Land an der Seite eines souveränen Zweithundes. Interessenten könne sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.