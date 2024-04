Finnland: Schüsse in Schule – drei Kinder verletzt

Um 9.08 Uhr sei der Notruf eingegangen, die Beamten trafen um 9.40 Uhr bei dem Schulgebäude in Vantaa ein, hieß es in einer Mitteilung. Ein Verdächtiger wurde schließlich festgenommen, die Polizei gab an, dass es sich um einen Minderjährigen handelt. Die Anrainer wurden im Zuge des Einsatzes dazu angehalten, in ihren Häusern zu bleiben sowie Türen und Fenster geschlossen zu halten.