Preisvergleich: So viel kostet ein Westliga-Besuch

St. Johann: Die Truppe von Ernst Lottermoser gewinnt den Preisvergleich, ist mit 70 Euro am günstigsten. Zwar ist eine schmackhafte Bosna in der Alpenarena am teuersten, mit zehn Euro Eintritt pro Erwachsenem ist man aber am billigsten. Allerdings haben es die Fans der Pongauer derzeit nicht allzu leicht, durften erst drei Heimsiege bestaunen. Allerdings setzten sich die Pongauer im Landescup-Viertelfinale gegen Anif souverän mit 4:1 durch.