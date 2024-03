Austria zittert sich zu Sieg in Bischofshofen

Anif gelingt vierter Saisonsieg

Nach verschlafenem Start fand der Salzburger Liga-Vorletzte Anif im einzigen Samstagsspiel in Thalgau in die Spur. Coach Berktold stellte auf Dreierkette um, brachte Moser. Just der erzielte das späte Siegtor zum 3:2. So schöpfte das Team vor dem Landescup-Viertelfinale am Montag daheim gegen St. Johann Selbstvertrauen. Der Abstiegskampf ist neu eröffnet. „Als ich gefragt habe, wer spielen will, haben alle aufgezeigt. Jetzt freuen wir uns auf den Cup“, strahlte Berktold. Die Tore für die Hausherren erzielten Mrkonjic (12.) und Muminovic (52.). Für die Gäste trafen Mühlbauer (45.), Memic (62.) sowie Moser (82.).